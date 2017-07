Le Centre Autonome d’Etudes et de Renforcement de Capacités pour le Développement au Togo (CADERDT) a organisé un atelier de formation du mardi 4 au vendredi 7 juillet 2017 sur les techniques d’élaboration de documents de plaidoyer qui s’est soldé par une remise d’attestations aux participants, le vendredi 7 juillet 2017 à Lomé.

Cette formation a pour objectif d’accroitre les compétences des Organisations de la Société Civile togolaise intervenant dans les secteurs sociaux, en matière de plaidoyer afin d’améliorer leur contribution à la mise en œuvre des politiques publiques et leur capacité à mobiliser des ressources.

Cet atelier répond également aux missions de renforcement des capacités nationales du CADERDT dans l’élaboration, le suivi et l’évaluation des politiques de développement.

Pendant les quatre jours de formation, une vingtaine de participants venus de Lomé et de l’intérieur du pays se sont attelés à l’assimilation du processus de formation des politiques publiques et leur évaluation. Ils se sont également familiariser au plaidoyer et ses outils, à la conception et la mise en œuvre des stratégies de plaidoyer.

Le directeur exécutif par intérim du CADERDT, Mme Odilia GNASSINGBE, a souligné le rôle important des Organisations de la Société Civile dans le processus de développement du Togo. Elle a insisté sur la nécessité que ces Organisations soient outillées afin de mieux exercer leur mission.

Le Secrétaire Général du Ministère de la Planification et du Développement, M. Alex ETSRI-HOMEVOR a félicité les récipiendaires tout en les invitant à faire usage des acquis de cette formation dans l’exercice de leur responsabilité pour la défense des intérêts des populations. Il leur a aussi demandé d’appuyer les décideurs dans la formation, la mise en œuvre et le suivi des politiques publiques.