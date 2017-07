Une convention de sponsoring de levée de fonds d’investissement, a été signée entre la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), et le consortium YEELEN Capital, le vendredi 7 juillet 2017, au siège de la BOAD à Lomé.

Ce fonds dénommé YEELEN Fonds Financier sera géré par YEELEN Capital, une filaire de CAURIS Management ; et est dédié au développement des activités des banques et établissements financiers ainsi que des compagnies d’assurances des pays de l’espace de l’Union Economique Monétaire Ouest Africain (UEMOA).

Pour M. Amadou RAIMI, représentant le Président YEELEN Capital, YEELEN Fonds Financier est le premier Fonds sectoriel de la zone UEMOA exclusivement dédié aux activités financières. Et se veut de promouvoir la diversification et la compétitivité des services financiers dans ladite zone et le renforcement de l’inclusion financière. Pour lui, ce fonds aura une taille cible de 100 milliards de FCFA à mobiliser en deux closing de 50 milliards de FCFA.

Le Président de la BOAD, M. Christian ADOVELANDE, présidant la cérémonie de signature a déclaré que cette initiative de son institution s’inscrit dans le cadre de sa mission statutaire de promotion de développement équilibré de ses Etats membres et de contribution à la réalisation de l’intégration économique dans la zone UEMOA.