Le Ministère de l’Agriculture de l’Elevage et de l’Hydraulique (MAEH), a procédé le jeudi 31 août 2017, à Lomé au lancement officiel de la campagne de sensibilisation pour le changement de comportement des populations riveraines du 4ème lac en aménagement.

Cette sortie du ministère sur les lieux dudit lac survient après une session de formation de quelques jours de huit (8) Comités de Développement des Quartiers (CDQ) et deux ONGs locales.

Cette rencontre, qui s’inscrit dans le cadre de la Phase 2 du Projet d’Aménagement Urbain du Togo (PAUTII), vise à présenter la stratégie de communication du projet à travers deux pools de sensibilisation de proximité et les médias partenaires, et de remettre les outils (Kits PHAST) de sensibilisation aux Comités de Développement des Quartiers (CDQ) et ONG.

Cette campagne sera menée dans huit quartiers concernés par leur implication effective dans la réussite dudit projet ; en particulier informer les communautés bénéficiaires du déploiement des équipes des Comités de Développement des Quartiers (CDQ) et des ONG locales sur les lieux pour la sensibilisation de proximité sur les ouvrages d’assainissement en construction, l’hygiène et de la salubrité de leur environnement.

La séance présidée par Directeur de l’Assainissement, M. AGBORAZE Yaovi, représentant son ministre de tutelle, s’est déroulée en présence du Chef Canton de Bè Togbui Adéla AKLASSOU IV. Huit CDQ et deux ONG ont été retenus pour la campagne.