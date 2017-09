L’Association des Professionnels Diplômés de l’Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs (APD-ENSI) de l’Université de Lomé a dévoilé son plan d’action couvrant la période 2018-2022 et celui prioritaire en cours pour le compte de l’année 2017. C’était au cours de sa première conférence de presse organisée le samedi 2 septembre 2017 à Blue Zone Cacaveli à Lomé par les premiers responsables de cette association.

Cette rencontre avec les professionnels de la presse a été également une occasion de présenter l’association et ses instances dirigeantes, dont son nouveau Conseil d’Administration de 15 membres, présidé par M. Marius BAGNY, Ingénieur en Mécanique.

Au titre de son plan d’actions prioritaires, l’association compte entre autres soutenir à la prochaine rentrée académique (2017-2018), l’ENSI par des dons en équipements, matériels et consommables afin de permettre à la direction de cette école, aux enseignants et aux étudiants d’améliorer leurs conditions de travail et d’étude.

Le plan quinquennal (2018-2022) de l’APD-ENSI quant à lui est structuré en 04 axes dont : le renforcement des liens de solidarité entre tous les diplômés de l’ENSI, le renforcement des compétences et amélioration de la compétitivité des ingénieurs et techniciens supérieurs de ladite école, la contribution au développement de l’ENSI et de sa formation, et la contribution au progrès de la technologie et au développement durable.

Selon le Président de l’APD-ENSI, M. Marius BAGNY, il s’agit à travers cette rencontre avec la presse de faire connaitre les objectifs, le but et les différentes actions de l’association. L’APD-ENSI travail pour défendre les titres d’ingénieurs et de techniciens supérieurs en géni civil, en mécanique et en électricité, afin d’assurer leur promotion chez les jeunes.

Cette conférence a, en outre permis au conseil d’Administration de décliner le nouveau logo de l’association, de présenter le répertoire des diplômés de l’ENSI et d’annoncer la publication en début d’année 2018 l’annuaire des professionnels diplômés de l’ENSI.

Portée sur les fonts baptismaux le 07 avril 2007, l’Association des Professionnels Diplômés de l’Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs (APD-ENSI) compte aujourd’hui plus de 114 diplômés de l’INSI. Elle œuvre pour contribuer par ses actions, à doter le Togo de meilleurs ouvrages de génie civil, d’un tissu industriel plus fourni et d’énergies de diverses sources pour un développement harmonieux.