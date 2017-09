Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche organise la 46ème session ordinaire du Conseil d’Administration (CA) de l’Ecole Inter-Etats des Sciences et Médecine vétérinaires (EISMV) de Dakar, du 4 au 8 septembre 2017 à Lomé.

Cette rencontre permettra aux experts des 15 Etats francophones d’Afrique de l’ouest et centrale de réfléchir pour une meilleure visibilité de l’EISMV dans les pays d’accueil, et de présenter l’intérêt de l’Ecole pour le pays d’accueil.

Au cours des trois premières journées les experts examineront certains points préalables aussi bien au niveau de l’EISMV qu’au niveau du Togo. Il s’agit de mettre en place un comité d’organisation du Conseil d’Administration à l’EISMV, préparer les documents de travail nécessaires pour le CA, et prendre un arrêté ministériel créant un comité d’organisation ad hoc du CA, etc.

Le Ministre de l’enseignement Supérieur et de la Recherche, M. Octave Nikoué BRHOOM, a rappelé le rôle des experts à cette réunion qui est d’orienter l’activité de l’Ecole : proposer des pistes pour la mise en œuvre de dispositifs pédagogiques et pour l’instauration de l’environnement partenarial de l’EISMV afin que les exigences nouvelles du métier ainsi que les attentes et les besoins des populations soient prises en compte.

Le président du comité des experts, Dr. Hamidou TAMBOURA a exhorté les participants à plus de courage et de perspicacité durant les trois jours afin d’éplucher sans complaisance les dossiers inscrits à l’ordre du jour de ce Conseil d’Administration qui se tiendra le jeudi 7 septembre 2017.

Les travaux prennent fin le 8 septembre 2017.