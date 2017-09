Les experts de l’UEMOA tiennent leur 2ème réunion le mercredi 06 septembre 2017 à Lomé, en prélude à la 8ème conférence du cadre de concertation des ministres chargés de l’emploi et de la formation professionnelle prévue pour vendredi prochain au Togo.

A l’ouverture des travaux, le ministre de l’enseignement technique et de la formation professionnelle Georges AÏDAM, a invité les experts à travailler en vue de permettre à la conférence des ministres d’atteindre ses objectifs.

La 8ème conférence s’ouvre le vendredi prochain à Lomé autour du thème « Mutualisation des ressources et des outils de formation et de promotion de l’emploi, gage de l’insertion et de la mobilité professionnelle dans l’espace UEMOA ».

Elle devrait permettre aux ministres de jeter les bases juridiques et stratégiques de relance des activités visant à relever les défis du chômage et de la pauvreté dans l’espace communautaire.

Pour M. Didier Maixent DJEIGO, secrétaire permanent de l’UEMOA, il s’agit par la présente réunion de préparer et de soumettre à la conférence des ministres les documents techniques notamment la plate forme, le protocole d’entente et la déclaration de Lomé.