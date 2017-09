L’Ecole Inter-Etats des Sciences et Médecine vétérinaires (EISMV) de Dakar a tenu sa 46ème session ordinaire du Conseil d’Administration (CA) à Lomé au Togo le jeudi 7 septembre 2017.

Cette rencontre a permis aux ministres des 15 Etats francophones d’Afrique de l’ouest et centrale, d’examiner dans un premier temps le rapport des travaux des experts des 4, 5 et 6 septembre 2017. Elle a également permis au Conseil d’Administration de dégagé des stratégies adéquats dans la perspective de permettre à l’Ecoles de faire face à de nouveaux défis.

Les travaux de Lomé font suite à celles de Wagadougou au Burkina-Faso et ont permis de prendre des décisions utiles et importantes pour le développement de l’Ecole Inter-Etats des Sciences et Médecine vétérinaires de Dakar.

En raison de la multiplication des maladies humaines et animales, l’ouverture d’une nouvelle filière de formation en master nommée « la gestion et surveillance de la faune sauvage » est prévue pour novembre 2017 à l’EISMV.

L’Ecole Inter-Etats des Sciences et Médecine vétérinaires (EISMV) de Dakar a formé et mis à la disposition des pays 1394 Docteurs vétérinaires dont 202 filles depuis sa création.