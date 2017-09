Le Réseau des ONG-Associations œuvrant dans le domaine de l’alphabétisation (RESOADA), a organisé le 08 Septembre 2017 à Lomé, la célébration de la journée internationale de l’alphabétisation, couronnée d’une remise de diplômes aux néo-alphabètes.

Le RESOADA est un ensemble d’ONG et d’Associations réunies dans le but d’aider les femmes analphabètes. Ce sont en général des femmes commerçantes, revendeuses au marché, et même des domestiques, souvent confrontées aux problèmes d’expression, d’écriture, et de calcul dans leurs activités.

Le programme d’alphabétisation a initié une soixantaine de femmes en lecture, écriture et calcul, de 2009 à nos jours

Le thème choisi par l’UNESCO : « l’alphabétisation dans un monde numérique », répond aux exigences de l’heure, en matière d’alphabétisation.

L’Etat de son côté, apporte son appui financier et technique aux structures privées pour l’alphabétisation et la post alphabétisation par le biais du département de tutelle et de l’éducation non formelle.

La présidente du RESOADA, Mme CHAOLD Gertrude Ablavi Datico, a remercié les autorités de l’Enseignement pour la mise des locaux à la disposition des acteurs pour l’éducation des frères et sœurs analphabètes.