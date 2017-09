Les ministres chargés de l’emploi et de la formation professionnelle de l’espace UEMOA se sont réunis en séance de travail le vendredi 8 septembre 2017, à Lomé. Cette conférence est placée sous le thème : « mutualisation des ressources et des outils de formation et de promotion de l’emploi, gage de l’insertion et de la mobilité professionnelle dans l’UEMOA ».

Cette rencontre a pour objectif de dégager les voies et moyens de mutualisation des ressources et des outils de formation professionnelle et de promotion de l’emploi disponibles dans chaque Etat membre en vue de faciliter l’insertion et la mobilité professionnelle dans la sous région.

Les travaux, se sont soldés par l’adoption d’une plateforme de mutualisation, la signature d’un protocole d’entente, l’adoption d’un plan d’action d’opérationnalisation de la plateforme, puis l’adoption et la signature de la déclaration de Lomé.

La rencontre de Lomé, selon M. Georges Kwawu AIDAM, ministre chargé de l’enseignement technique et de la formation professionnelle constitue une étape capitale dans la quête de solutions communes aux problèmes de chômage et de sous emploi. Il a encouragé ses collèges à traduire dans les faits les engagements pris au cours de la conférence.

Les travaux ont été ouverts par M. Komi Palaamwé TCHAKPELE, ministre des enseignements primaires, secondaires et de la formation professionnelle.