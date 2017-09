L’Ecole Inter-Etats des Sciences et Médecine vétérinaires (EISMV) de Dakar a achevé les activités de la 46ème session ordinaire du Conseil d’Administration (CA) à Lomé au Togo le vendredi 8 septembre 2017.

Au terme des deux jours (les 7 et 8) de travail, le Conseil d’Administration a retenu 4 décisions, 9 résolutions et 3 motions. La session du CA a été précédée de la réunion du Comité des experts tenue les 4, 5 et 6 septembre 2017.

Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche du Togo, Professeur Octave Nicoué BROOHM, a été élu à l’unanimité au poste de Président du Conseil d’Administration de l’EISMV de Dakar pour l’exercice 2017-2018.

Le nouveau Président du CA, Professeur Octave Nicoué BROOHM s’est félicité de la qualité des travaux durant ces 5 jours. Il a promis veiller à la mise en œuvre des différentes décisions et résolutions.

Trois pays étaient excusés (République du Gabon, République de Rwanda et la République de Congo) à cette 46ème session ordinaire du Conseil d’Administration (CA) de Lomé. La prochaine se tiendra à Nouakchott en République Islamique de la Mauritanie.