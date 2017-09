Les festivités de la célébration de la fête traditionnelle Agbogboza, du peuple Ewé ont connu leur apothéose le samedi 09 septembre dans la ville de Notsè (100 km au nord de Lomé, préfecture de Haho). C’était en présence du Premier Ministre Komi Sélom KLASSOU, Chef du gouvernement, représentant le chef de l’État Faure Gnassingbé ; des membres du gouvernement, des députés, des présidents des institutions de la République, des corps diplomatiques et consulaires accrédités au Togo, et des vénérés chefs traditionnels.

Agbogboza édition 2017 est placé sous le thème « fédérons nos valeurs pour la consolidation du vivre ensemble et de la citoyenneté responsable, gage du développement inclusif ». C’est une fête qui a pour objectif de réunir les différents peuples Ewé autour d’une seule valeur qui est la consolidation de la paix et le développement à travers les valeurs culturelles.

Cette unicité du peuple Ewé a pour but de tendre les mains à tous les autres peuples et communauté du Togo afin de faire face aux différents défis du développement inclusif et durable du Togo.

Selon Ewéfiaga Togbui Agokoli IV, Chef Canton de Notsè, Président des Chefs Traditionnels du Togo, la fête AGBOGBOZA réuni les filles et fils du Togo, Ghana, du Bénin et de la diaspora, dans la joie, l’allégresse et dans une parfaite harmonie pour renforcer les liens de fraternité et de concorde que les aïeux avaient établis depuis leur séjour dans la cité historique de Notsè. Elle constitue une source vivante pour renouer avec le passé, mais aussi un moyen pour puiser l’énergie qui unit et qui rassemble.

Pour le chef du gouvernement Komi Sélom KLASSOU, natif du milieu, le choix du thème de cette année est très révélateur au moment où il témoigne de la ferme volonté du vaillant peuple Ewé de privilégier les fondamentaux du développement viable, durable et inclusif que sont la paix sociale, la solidarité, le bien-être et la recherche constante du vivre ensemble.

Selon le Premier Ministre, « la culture est, et demeure avant tout le socle de tout développement». Sa valorisation, comme vecteur de solidarité, de paix et de créativité ne doit souffrir d’aucun complexe, ni de retenue.

La fête traditionnelle Agbogboza est un repère important pour tout le peuple Ewé. Elle constitue pour tous les fils et filles Ewé du Togo, du Bénin, du Ghana et ceux vivant à l’extérieur du continent une occasion exceptionnelle de retrouvailles et d’imprégnation aux valeurs du vivre ensembles et de la croissance inclusive.

Rappelons que l’apothéose de cette fête a été précédée par des cérémonies rituelles qui se sont déroulée le jeudi 7 septembre 2017 sur le cite « DAKPODZI » prévue à cet effet à Notsè.