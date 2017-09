La Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) a lancé officiellement le modèle financier de l’Unité Régionale de Développement de Projets en Partenariat Public Privé (URDPPP). Cette cérémonie présidée par le Vice-président de la BOAD, M. Bassary TOURE, s’est déroulée le jeudi 7 septembre 2017 au siège de l’institution financière à Lomé.

Le mode de fonctionnement du modèle a été présenté de façon détaillée en cette rencontre aux participants qui sont des représentants des banques et ceux des états membres de l’UEMOA. Ce modèle constitue un outil d’aide à la décision qui permettrait aux porteurs publics de projets de déterminer l’option contractuelle la plus opportune, à savoir la réalisation du projet en Maîtrise d’Ouvrage Public ou en Partenariat Public Privé, pour mettre en œuvre leurs projets à partir des données des études en amont.

Cet instrument entrepris par l’URDPPP en collaboration avec le Cabinet international MARSH, va en outre favoriser des analyses économiques et financières sur l’impact des risques inhérents à un projet.

En lançant officiellement le modèle financier de l’URDPPP, M. Bassary TOURE, a insisté sur l’importance de disposer des conditions adéquates pour attirer un secteur privé dynamique et entreprenant, permettant ainsi d’apporter une contribution essentielle au processus de développement de nos Etats. Selon lui, il s’agit de renforcer de façon efficace et efficience le mode de financement des infrastructures dans l’espace UEMOA.

M. Bassary TOURE, a ajouté que les partenariats public-privé constituent l’une des voies qui permettront de pallier ce contraintes de ressources, tout en bénéficiant notamment de l’expertise technique et de la capacité d’innovation du secteur privé.

Le modèle financier de l’Unité Régionale de Développement de Projets en Partenariat Public Privé, prend en compte les projets de bâtiments, transport, l’aménagement urbain, système d’information et communication, production énergétique, transport d’énergie, développement agroindustriel, et de production et exploitation minière.

Les Partenariat Public Privé (PPP) sont des contrats à long terme entre une administration publique et un entrepreneur privé en vertu desquels ce dernier accepte de construire, exploiter et entretenir un bien à ses frais afin d’offrir un service pour lequel l’administration est responsable.

L’Unité Régionale de Développement de Projets en Partenariat Public Privé (URDPPP) a été créée au sein de la BOAD sous la forme d’un Organisme Expert, pour répondre à une instruction de la conférence des Chefs d’Etat de l’Union du 06 juin 2012 à Lomé. Elle a pour missions : la contribution à l’émergence d’un marché des PPP dans l’espace UEMOA ; l’appui aux Etats en matière de PPP, la fédération de partenaires pour la mise en place des projets en mode PPP, l’appui à la mise en place de mécanisme de facilitation de financement et de garantie pour les projets PPP.