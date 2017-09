L’Ecole Supérieur d’Audit et de Management (ESAM) à ouvert le 12 septembre 2017 à Lomé, des séances de sensibilisation et d’information de ses étudiants sur la rentrée académique 2017-2018. Pendant une semaine, les étudiants seront informés sur la méthodologie de travail à l’ESAM pour une année académique réussie.

L’ESAM forme des cadres supérieurs africains avec des diplômes certifiés et reconnus par le Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur (CAMES) et l’Etat togolais depuis plusieurs années.

Selon le directeur général et pédagogique, M. Roger MIFETOU, la rentrée académique est prévue pour le 02 octobre 2017.

Créé en 1995, le groupe Ecole Supérieure des Affaires et de Management (ESAM) est une école de formation professionnelle agréée par l’Etat au titre de l’arrêté N° 024/MSR/DESUP du 10 février 1995. Il forme entre autres dans les filières tertiaires et industrielles.