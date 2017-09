Le Togo vient de participer à un exercice dénommé « AFRICAN NEMO17.6 » organisé par la France au profit des pays du Golfe de Guinée notamment le Bénin, la côte d’Ivoire, le Gabon, le Ghana, le Nigéria, le Sénégal et le Togo.

Cet exercice qui se tient du 10 au 18 septembre 2017 se déroule autour de quatre thèmes à savoir : la lutte contre la piraterie maritime, la pêche illicite, non déclarée non réglementée (pêche INN), les recherches et sauvetages et l’incendie à bord d’un navire.

Dans les eaux sous juridiction togolaise, l’exercice a débuté le lundi 11 septembre 2017 à 12 heures et a pris fin à 17 heures avec pour thème « la pêche INN ».

Cet exercice s’inscrit dans le cadre du processus de Yaoundé et la charte de l’Union Africaine dite charte de Lomé relative à la sécurité maritime. Il s’agit plus spécifiquement d’entrainer les différentes administrations à renforcer leurs aptitudes à lutter contre la criminalité maritime et à gérer avec efficacité une éventuelle crise en mer.

L’exercice a porté sur une pêche illicite INN dont le préfet maritime, capitaine de vaisseau, Nèyou Takougnadi a été saisi ; s’en suit la création d’une cellule de crise pour gérer la situation. En définitive pour les infractions de pêche illégale et autres relevés à l’encontre du bateau, il a été dérouté sur le port de Lomé. Les acteurs concernés par les infractions relevées se chargeront de l’enquête et de la poursuite sous la responsabilité du préfet maritime.

Cet exercice a été une réussite dans la mesure où cet entrainement a permis à notre pays de renforcer sa capacité à gérer et à coordonner les actions des différentes administrations togolaises impliquées dans l’Action de l’Etat en Mer