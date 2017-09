Les membres de la Commission Exécutive Nationale de la CNTT (Confédération Nationale des Travailleurs du Togo), se sont retrouvés le jeudi 12 septembre 2017 à la Bourse de Travail à Lomé pour une journée de réflexion dénommée « Journée de causerie syndicale ». La rencontre a été présidée par le camarade Secrétaire général de la CNTT, Agui Yves PALANGA.

Les participants se sont partagé leurs points de vue et analyses sur deux communications : «le Dialogue social : Pertinence et importance pour les acteurs du monde de travail, et Les Syndicat et ses acteurs : Droits et devoirs du syndiqués pour la vie syndicale dans la nation.

La rencontre a aussi permis de préparer d’une manière efficace la participation du monde syndicale du Togo au prochain forum national sur le Dialogue Social dans les semaines à venir.

Les participants à l’issue des travaux se sont ressourcé en tant que responsables, membres des organes dirigeants de la Centrale, sur les droits et obligations des syndiqués afin de mieux sensibiliser ces derniers , les informer et les former, et donner une nouvelle orientation au principe de dialogue sociale au Togo.

Les responsables de centrale ont par la même occasion exhorté tous les travailleurs et travailleuses, à la culture de la paix, la tranquillité et le vivre ensemble, vue la situation sociopolitique actuelle.

Ces journées d’informations seront aussi initiées les jours à venir dans les autres régions économiques du Togo.