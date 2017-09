La Chambre du Commerce et d’Industrie du Togo (CCIT), a organisé le jeudi 14 septembre 2017, en son siège à Lomé, en collaboration avec West Africa Trade and Investment Hub, un atelier d’informations et de formation des acteurs du secteur privé sur le thème : « maximiser les opportunités d’accès au marché américain».

Ce séminaire vise à informer les principaux opérateurs du secteur de l’agro-alimentaire sur les conditionnalités d’accès au marché américain.

Au cours de cette séance, M. Julian Velez, expert USAID/West Africa Trade and Investment Hub en agro-alimentaire a présenté des communications entre autres « comment accéder au marché américain? », «comment gérer les transactions commerciales sur le marché américain ? » puis « l’évaluation des échantillons de produits destinés à l’exportation ».

En ouvrant les travaux de l’atelier, Madame Bernadette Essossimna LEGZIM-BALOUKI, ministre du Commerce et de la Promotion du Secteur Privé, a déclaré que son département envisage sensibiliser les opérateurs économiques sur la loi AGOA, les recommandations issues du forum 2017 de Lomé, le visa textile et le plan d’action opérationnel de l’utilisation de l’AGOA à court et à moyens termes. Pour elle, le gouvernement compte sur une forte mobilisation de l’ensemble des acteurs pour une meilleure utilisation des opportunités de l’AGOA afin de soutenir l’accroissement des exportations du Togo et créer d’avantage d’emplois pour la jeunesse.

La cérémonie d’ouverture de l’atelier s’est déroulée en présence de M. Germain MEBA, Président de la CCIT et de Madame Pamela OKYERE, représentante de l’USAID/West Africa Trade and Investment Hub.

West Africa Trade and Investment Hub est une structure qui a pour mission d’accompagner tous les pays de l’Afrique de l’Ouest éligibles à l’AGOA.