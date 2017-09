Le Ministère de l’Environnement et des Ressources Forestières du Togo, en collaboration avec l’Association des Frigoristes du Togo (AFRITO) a organisé le jeudi 14 septembre 2017, dans ses locaux à Lomé, une opération de contrôle des fuites frigorigènes sur les voitures, les bonbonnes de gaz domestiques et des climatiseurs domestiques. C’était en présence du Ministre André Kouassi JOHNSON, de l’Environnement et des Ressources Forestières.

Cette opération se situe dans le cadre de la célébration de la 30ème édition de la Journée Internationale de la protection de la couche d’ozone chaque 16 septembre.

Il s’agit de contrôler l’existence des substances incriminés dont la gamme des chimiques stables, les Chlorofluorocarbones (CFC ou R12).

Selon le coordonnateur Bureau National Ozone au Togo, M. Vidémé Ameh DJOSSOU, ces substances incriminés dont la gamme des chimiques stables, les Chlorofluorocarbones (CFC ou R12) dangereux, ont été éliminés au Togo entre 1999 et 2009.

Les substances dangereuses sont aujourd’hui remplacées par les R600A et R410A pour les frigos et climatiseurs domestiques et le R134A pour les climatiseurs de voiture. Ces nouveaux produits contribuent au réchauffement planétaire.

La Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone a été adoptée le 22 mars 1985 sous l’égide des Nations Unies. Elle a été complétée par le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (SAO) adopté le 16 septembre 1987. Le Togo pour sa part a signé et ratifié ladite Convention de Vienne et le Protocole de Montréal le 25 février 1991, le Togo.