Le Ministère du Développement à la base, de l’Artisanat, de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes a procédé à la clôturé des activités de vacances du centre aéré le vendredi 15 septembre 2017 à la maison des jeunes d’Amadahomé à Lomé.

Pendant deux semaines, 532 jeunes participants (âgés de 15 à 25 ans avec un niveau minimum de 5ème) ont eu l’opportunité d’apprendre au moins deux (2) métiers librement choisis. C’étaient entre autres la décoration de chaussures, la préparation de savon liquide, le perlage. Plusieurs thèmes ont été développés avec ces jeunes : le civisme, la santé sexuelle, l’entrepreneuriat, etc.…

La Ministre de l’Action sociale, de la Promotion de la Femme et de l’Alphabétisation, Mme Tchabinandi KOLANI YENTCHARE et son collègue de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation Civique, M. Guy Madjé LORENZO, ont dit avoir été impressionnés et émerveillés par les prestations de ces jeunes vacanciers.

Les deux ministres les ont exhortés à mettre à profit les connaissances reçues afin de participer de façon efficace à l’édification du Togo. Ils les ont également encouragés à garder et cultiver davantage les notions de vivre ensemble, le partage, la camaraderie et les valeurs citoyennes.

Le Directeur du Centre aéré, M. Komi Loko CAPITAINE, aussi bien que les jeunes ont affirmés avoir été satisfaits des modules et des différents ateliers de cette 5ème édition. Selon M. Komi Loko CAPITAINE, de nouveaux modules seront intégrés les éditions prochaines.

Des cadeaux symboliques ont été remis aux jeunes vacanciers participants de cette édition.

Les centres aéré constituent l’une des composantes du programme « vacances utiles et citoyennes » et visent à offrir aux jeunes vacanciers, des moments d’apprentissage, de partage et de solidarité mais aussi à favoriser le brassage entre eux et promouvoir les valeurs citoyennes de retour dans leurs localités respectives.