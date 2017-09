Les membres de la Commission Exécutive Nationale de la CNTT (Confédération Nationale des Travailleurs du Togo), se sont retrouvés le vendredi 15 septembre 2017 à la Bourse de Travail à Lomé avec ceux des bureaux des fédérations des secteurs publics, parapublics, privés et des syndicats de base. La rencontre a été présidée par le camarade Secrétaire général de la CNTT, Agui Yves PALANGA.

C’est une journée de réflexion dénommée « Journée de causerie syndicale », au cours de laquelle deux sujets ont été abordés, en occurrence : le dialogue social au Togo et les droits et devoirs du syndiqué dans la nation.

Ces deux sujets ont été présentés par le consultant en développement et formateur M. Joseph Kokou LOGOSSOU. Parlant de l’importance et de la pertinence du dialogue social dans le monde du travail, le consultant affirme que cela doit créer le cadre d’interrelation entre le travailleur et l’employeur afin d’anticiper et de régler les problèmes. Selon lui, les droits et devoirs du syndiqué sont clairement libellés dans les statuts et les règlements intérieurs de chaque organisation syndicale.

Les participants ont été également informés sur la participation du monde syndical du Togo au prochain forum national sur le Dialogue Social dans les semaines à venir.