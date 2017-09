Le Secrétariat d’Etat auprès du Ministre de la Justice et des Relations avec les Institutions de la République, chargé des Droits de l’Homme, a organisé avec l’appui financier du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), un forum national sur la contribution des médias au renforcement de la culture démocratique, le vendredi 15 septembre 2017, à l’Agora Senghor de Lomé.

Placé sous le thème : « Démocratie et Prévention des Conflits », ce forum a pour objectif de contribuer au renforcement de la gouvernance démocratique et de la paix. Il s’agira entre autres, de renforcer les capacités de 75 journalistes sur les valeurs et principes démocratiques de la bonne gouvernance ; amener les journalistes à fournir des informations objectives et constructives dans l’exercice de leur fonction.

Au cours de cette séance de travail, M. EWOMSAN Kokou ; Madame ANATE Kouméalo et M. Amévi DABLA ont présenté respectivement des communications sur « Etat de droit, démocratie et liberté d’expression et d’information », « Rôles et responsabilité des médias dans le renforcement de la culture démocratique» et « Contribution des professionnels de médis dans la gestion de l’information en période électorale ».

La cérémonie d’ouverture a été présidée par M. NATE Messan Kokou, Directeur de Cabinet représentant Madame le secrétaire d’Etat chargé des droits de l’homme, en présence des partenaires.