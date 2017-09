Le Ministre de l’Enseignement Technique et de la Tormation Professionnelle, Georges Kwawu AÏDAM a procédé au lancement du projet « Ecole de l’avenir-Renforcer le potentiel des jeunes » en présence de Madame Christensen BOLETTE, Directrice générale de BORNEfonden le vendredi 15 septembre 2017 à Lomé.

Selon les initiateurs, ce projet vise à contribuer dans un premier temps à renforcer les compétences techniques des enseignants sur les nouvelles méthodes d’apprentissage et dans un second temps à créer chez les adolescents et jeunes, l’esprit d’entrepreneuriat indispensable à l’amélioration de la production, la productivité et par ricochet à la résolution du problème de l’emploi des jeunes.

Il s’est agi d’un projet pilote de l’ONG BORNEfonden en collaboration avec IMPLEMENT consulting group et l’appui technique et financiers des partenaires du secteur de l’éducation à savoir l’Université de Pédagogie de Danemark et de l’Institut National des Sciences de l’Education de l’Université de Lomé.

A cet effet, un groupe d’une centaine d’enseignants seront outillés dès la semaine prochaine.

Le Ministre Georges Kwawu AÏDAM, à l’ouverture des travaux a souligné que cette phase pilote du Togo, après évaluation sera développée et étendue à une plus grande échelle en Afrique de l’Ouest. Selon lui, le sous-secteur de l’enseignement technique et de la formation professionnelle demeure l’un des leviers indispensables à la réalisation de cette noble vision.