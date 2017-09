Le gouvernement a rencontré les acteurs et partenaires du système éducatif de notre pays le 18 septembre 2017 à SAZOF (Société d’Administration des Zone Franche) dans la salle conférence EYADEMA.

Les ministres Gilbert BAWARA de la fonction publique, Komi TCHAKPELE des enseignements primaires et secondaires et Georges AIDAM de l’enseignement technique et de la formation professionnelle, ont échangé avec les organisations syndicales, des représentants des centres syndicaux, la coalition nationale pour l’éducation pour tous et l’union des associations des parents d’élèves.

Les travaux ont porté sur 3 points : le projet de statut particulier des enseignants ; les conclusions de la cellule mise en place par le gouvernement pour réfléchir sur les cotisations et prélèvements effectués sur les salaires des enseignants auxiliaires avant leur intégration et le programme d’assurance pour les élèves et écoliers.

La rencontre s’est déroulée en présence du ministre, professeur Mustapha MIJIYAWA de la santé et de la protection sociale.