Le Concours d’entrée aux Cycles de Techniciens Agricoles (CTA) et Techniciens Supérieurs Agricoles (CTSA) à l’Institut National de Formation Agricole (INFA) de Tové se déroule le mardi 19 septembre 2017 dans les deux centres d’écrit de Lomé et de Kara.

Ils sont au total 908 candidats dont 186 filles et 722 garçons répartis dans les deux centres. Soixante-cinq (65) lauréats seront retenus après ce test en sciences naturelles, mathématique, français et culture générale. La durée de la formation sera de 3 ans pour les deux cycles.

Après les trois ans de formation à l’INFA de Tové des 65 candidats retenus après le concours: 30 techniciens agricoles et 35 techniciens supérieurs agricoles, le Togo disposera plus des ressources humaines capables de porter des activités agricoles sur l’ensemble du territoire national.

Le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de l’Hydraulique Col Ouro-Koura Agadazi, et son homologue de l’Enseignement Technique et de la Formation professionnelle M. Georges Kwawu Aïdam, présents sur les lieux, ont estimé que l’écart est trop élevé lorsqu’il s’agit des raciaux entre les candidats au niveau du genre. Ils ont à cet effet encouragé les jeunes filles à adopter le métier d‘agriculteur.