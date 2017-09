La Direction des Cultes du Togo, a organisé le mardi 19 août 2017, une rencontre avec les responsables des organisations religieuses au Ministère de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales.

L’objectif était d’expliquer aux responsables des associations religieuses le plan du recensement des organisations religieuses au Togo.

La cinquantaine de participants à ces assises ont échangé sur la laïcité de l’Etat et le mécanisme de mise en place des conseils consultatifs. Ils on enfin exposé et procédé aux observations sur l’avant projet de loi sur l’exercice du Culte.

La séance est présidée par le Chef d’Escadron BELEI Bédiani, Directeur des Cultes.