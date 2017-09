Le gouvernement togolais et l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la culture(UNESCO), organisent conjointement du 18 au 21 septembre 2017 à Lomé, la réunion annuelle et le 10ème forum de dialogue politique de l’équipe spéciale internationale sur les enseignants.

Cette rencontre dont le thème est « Enseigner : une profession », vise à accroître le nombre d’enseignants qualifiés pour un enseignement de qualité dans les pays en voie de développement. Elle définira des orientations stratégiques pour pourvoir de moyens nécessaires aux enseignants afin de mieux exercer leur métier.

Les participants venus d’une soixantaine de pays, sont pour la plupart des experts, des membres de syndicats d’enseignants, des organisations internationales, de gouvernement et des parents d’élèves,

Ils planchent sur des thématiques relatives aux compétences et aptitudes de l’enseignant, aux valeurs éthiques et morales, aux modes de gouvernance des enseignants, aux prises en compte de la diversité dans les pratiques enseignantes.

Selon le Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, M. Octave Nicoué BROOHM et le Chef du Secrétariat de l’équipe spéciale, M. Edem ADUBRA, le Togo, à l’instar de la soixantaine d’autres pays participants à ce forum, accorde une place de choix à l’éducation. Ils ont exhorté les participants à un travail participatif et collectif afin d’aboutir à des résultats probants.

Les travaux du mardi 19 septembre 2017ont été précédés de la réunion annuelle tenue la veille. Les activités du 10ème forum de dialogue politique de l’équipe spéciale internationale sur les enseignants prennent fin le jeudi 21 septembre 2017.