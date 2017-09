Les partisans du parti Union pour la République (UNIR) étaient dans les rues de Lomé le mercredi 20 septembre 2017 pour exprimer leur soutien au président de la République Faure GNASSINGBE dans sa politique de réformes. Une occasion pour les responsables du parti d’appeler tous les togolais à l’union pour un Togo prospère.

Les marcheurs arboraient des pancartes aux slogans évocateurs de soutien du peuple togolais aux réformes initiées par le président de la république.

La foule des manifestants partie de la plage côté hôtel Ibis pour aboutir sur l’esplanade du grand collège du plateau à Cassablanca, tout comme celle parties du terrain de forever pour chuter au CERFER non loin de l’usine mèche AMINA et celle de la place LK à Cacaveli, brandissaient les mêmes messages.

Pour Raimond Lawson-De Souza, militante, l’objectif de la marche est d’exprimer le soutien des partisantes et sympathisants au Chef de l’Etat, les mobiliser et les inviter à plus de vigilance pour accompagner à bon port la politique d’apaisement et de développement du Chef de l’Etat.

Selon Folly Bazi Katari deuxième vice président UNIR, les responsables et cadres du parti tiennent à remercier les députés de la majorité pour leur vote du projet de loi de révision constitutionnelle et également l’occasion de saluer le courage et la volonté du Chef de l’Etat de faire du Togo un Etat uni et prospère.