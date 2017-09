Le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, le Colonel Damehame YARK, a rencontré le mercredi 20 septembre 2017 en son cabinet à Lomé, la presse nationale et cette internationale accréditée au Togo. Il s’est agi pour le Ministre de faire le point de la première journée des manifestations entamées par le partir au pouvoir (UNIR) et l’opposition.

Selon le Ministre dans un communiqué, des violences qui ont occasionné des dégâts matériels et une perte en vie humaine ont été notées pour ce premier jour des manifestations.

Voici le communiqué

« COMMUNIQUE DU MINISTRE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE

Alors que les manifestations de ce 20 septembre à l’intérieur du pays se sont globalement déroulées dans le respect des modalités fixées, la ville de Mango où les manifestations n’ont pas été prévues, a été le théâtre de violences provoquées par les partisans du PNP habillés en rouge.

Cette volonté d’affrontement s’est traduite dès le matin par des agressions contre les cadres du parti UNIR qui se réunissaient au niveau de l’école catholique de Mango.

Devant ce comportement violent, ils ont quitté les lieux avec plusieurs blessés pendant que les membres du PNP mettaient le feu à des voitures et des maisons appartenant aux militants du parti UNIR.

Plus grave encore, des tirs d’armes à feu ont été effectués à partir des rangs des manifestants du PNP et le bilan est lourd : un enfant de 10 ans a été tué, dix personnes blessées dont quatre par fusils de chasse et six par arme de guerre.

Ce comportement est la suite malheureuse des appels lancés la veille par le parti PNP. Les deux tireurs ont été heureusement identifiés et sont activement recherchés. Tout sera mis en œuvre pour que leurs actes ne restent pas impunis.

Le gouvernement présente ses sincères et profondes condoléances à la famille de l’enfant décédé et souhaite un prompt rétablissement à tous les blessés.

Fait à Lomé, le 20 septembre 2017

Le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile Le Colonel Damehame YARK »