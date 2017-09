Les activités de la réunion annuelle et le 10ème forum de dialogue politique de l’équipe spéciale internationale sur les enseignants ont été clôturées le jeudi 21 septembre 2017 à Lomé.

Cette rencontre internationale de quatre jours dont le but est de valoriser la profession enseignante et accroître nettement le nombre d’enseignants hautement qualifiés pour un enseignement de qualité dans les pays en voie de développement et dans le reste du monde, a été soldée par d’importantes décisions et recommandations: un enseignant qualifié pour un enseignement de qualité, la dotation du cadre de régulation de la profession enseignante par les pays et la représentation de chaque couche sociale dans le corps enseignant, etc.

Des attestations d’appréciation ont été décernées aux Ministres de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, M. Octave Nicoué BROOHM, de l’Enseignement Primaire et Secondaire et de la Formation Professionnelle, M. Komi Palamwé TCHAKPELE, de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, M. Georges Kwawu AÏDAM et aux coprésidentes de l’équipe spéciale internationale sur les enseignants.

Environ 250 participants, venus de 62 pays en plus du Togo, ont participé à cette réunion annuelle et au 10ème forum de dialogue politique de l’équipe spéciale internationale sur les enseignants.