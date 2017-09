Une rencontre internationale des professeurs d’Allemand de onze pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre (Bénin, Burkina-Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Gabon, Ghana, Guinée-Conakry, Mali, Nigéria, Sénégal et le Togo), se tient du 21 au 23 septembre 2017 à l’Institut Goethe de Lomé. Les travaux de cet atelier de formation ont été ouverts le jeudi 21 septembre 2017, par l’Ambassadeur de la République Fédérale de l’Allemagne au Togo, Son Excellence Monsieur Christoph Sander.

Ils sont une trentaine d’enseignants de la langue allemande issus des écoles partenaires de l’initiative « PASCH-Ecoles, collèges et lycées : partenaires de l’avenir », qui auront à échanger sur des mesures pratiques de l’enseignement de cette langue en vue de sa meilleure transmission aux générations futures. Les séminaristes seront aussi outillés sur des activités de réseautage.

Selon l’Ambassadeur, Christoph Sander, c’est une initiative pour appuyer les enseignants, les élèves et apprenants dans la maitrise et l’application des normes de la langue allemande. Cette rencontre pour lui, cadre avec la politique moderne extérieure de l’Allemagne qui vise entre autres promouvoir de la culture et la tradition allemandes à travers une parfaite intégration.

L’initiative « PASCH-Ecoles, collèges et lycées : partenaires de l’avenir », a été lancée en février 2008 par le ministère fédéral des Affaires étrangères pour renforcer et tisser un réseau mondial regroupant plus de 1700 écoles PASCH partageant un lien particulier avec l’Allemagne.

Le Togo pour sa part adhère au réseau PASCH à travers trois écoles dont : Lycée du 2 février, le Collège Saint Joseph à Lomé, et le Lycée Moderne de Sokodé. Deux autres écoles sont en cours d’adhésion.