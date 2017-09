Le Syndicat National des Coiffeurs, Coiffeuses, Tresseuses et Esthéticiennes du Togo (SYNACOIFTO), a tenu son deuxième congrès extraordinaire électif le jeudi 21 septembre 2017, à Lomé.

Cette session qui survient à la suite du décès de son ancien secrétaire général est placé sous le thème « la redynamisation du SYNACOIFTO par la contribution effective de ses membres et sympathisants ». Le nouveau bureau installé est composé de quinze 15 membres élus et dirigé par M. ODI Komlan Claude, nouveau Secrétaire Général, en plus d’une commission de contrôle de trois 3 membres pour un mandat de deux ans renouvelable une fois.

Le camarade ODI Komlan Claude, s’est réjouit de cette élection et déclaré qu’un vaste chantier l’attend avec son bureau; il a dit compter sur la contribution de tous les membres du syndicat pour mener à bien la tâche qui leur est attribuée.

La cérémonie a été présidée par M. Joseph KOUSSODJI, chef service de l’inspection du travail, au Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative, représentant son ministre de tutelle.