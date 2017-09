Le Collectif des Jeunes pour le Développement (CJD) et le Conseil National de la Jeunesse Togolaise (CNJT) ont conjointement organisé une grande rencontre citoyenne des jeunes le vendredi 22 septembre 2017 au palais des congrès de Lomé sous le thème « Réformes constitutionnelles et institutionnelles : la jeunesse face aux enjeux socio-économiques et politiques».

L’objectif de cette rencontre est de sensibiliser la jeunesse togolaise sur la nécessité de préserver la paix. Elle a été pour cette jeunesse un cadre pour affirmer son attachement aux reformes et son rôle dans la préservation de la paix, gage de développement.

Trois communications autour de ce thème ont été faites : enjeux des réformes et la nécessité de préserver la paix ; évolution de la situation sociopolitique du Togo face au défi du développement, de l’émergence et de la vision 2030 puis, jeunesse togolaise : défis de financement, d’emplois et de création de richesse.

Les communicateurs ont exhorté la jeunesse togolaise à une conscience citoyenne et à un engagement politique responsable. Ils appellent toute la classe politique au dialogue afin de parvenir à un consensus. Selon eux, les réformes doivent avoir lieu dans la non-violence et la jeunesse doit jouer sa partition pour la préservation de ce précieux minerai qu’est « la paix ».