Le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, le Colonel YARK Damehame était devant la presse, à son cabinet le jeudi 21 septembre 2017 pour faire la situation du deuxième jour des manifestations de l’Opposition dans chaque région.

Selon le ministre, les manifestations dans l’ensemble, se sont bien déroulées à travers le pays, dans les villes prévues à cet effet, dans le respect des règles édictées, sauf à Mango, où des débordements ont été relevés.

A cet effet, le Ministre a insisté sur cette situation préoccupante essentiellement marquée par l’érection des barricades à travers les artères de la ville et la destruction des maisons de certains militants de l’UNIR.

De ce fait, une centaine de ces militants sont actuellement sans abris. Situation que les forces de l’ordre et de sécurité ont pu, avec courage, abnégation, sang-froid et professionnalisme, maîtriser.

Le Ministre a aussi relevé qu’à Sokodé, la marche de l’opposition a entraîné des perturbations dans la ville où quatre (4) personnes ont été interpellées.

A Déckon, à Lomé, de petits groupes de manifestants de l’opposition ont également posé des barricades.

Dans ce contexte, le ministre Damehame YARK a appelé les uns et les autres à l’acceptation mutuelle, à la retenue, à la tolérance et au vivre ensemble, tout en préservant la paix, gage de tout développement harmonieux et durable. Aussi exhorte-t-il tous les acteurs au respect de l’ordre, de la loi et des biens publics et privés.