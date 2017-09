Les points focaux pour nutrition venus des pays francophones d’Afrique, personnelsde l’Organisation Mondiale de la Santé renforcent leur capacité en matière de malnutrition aigüe sévère du 25 au 30 septembre 2017 à Lomé au Togo.

Le but de cette formation est d’établir un pool de personnes compétentes à l’OMS pour renforcer les capacités des pays en charge de la malnutrition aigüe sévère.Ainsi pendant les six jours de travaux les participantsvont parfaire leur capacitéde prise en charge actualisée de la malnutrition, renforcer le travail d’équipe et la collaboration inter-pays. Ils auront par la même occasionà tester et affiner les modules génériques de formation de l’OMS actualisés en 2016.

La cérémonie d’ouverture a été présidée par Docteur Lucile IMBOUA, représentante résidente de l’OMS au Togoqui a estimé à plus de 14 millions d’enfants de moins de cinq ans atteints de malnutritions aigüe sévère en Afrique en 2016.

Face à cette situation, l’OMS est appelée à fournir son expertise technique pour la prise en charge des patients hospitalisés souffrant de ce fléau dans les services de soins de santé. La présente formation aidera les Etats membres dans le traitement de cette carence alimentaire, a-t-elle précisé.