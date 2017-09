L’église « YESU LE AGBE » du Révérend Pasteur William TETEY a prié pour la paix au Togo lors d’une grande rencontre le dimanche 24 septembre 2017 dans la maison des jeunes à Amadahomé à Lomé.

Les responsables et dignitaires de cette église au rang desquels l’ancien ministre Koffi ESSAW et les fidèles, ont prié et loué Dieu pour ses nombreux bienfaits. Ils ont imploré grâce, protection et bénédiction divines sur le pays et ses dirigeants pour que la paix y règne.

Le Révérend Pasteur William TETEY, fondateur de cette église au Togo et principale orateur, a inscrit cette rencontre dans le cadre de la préservation de la paix dans le pays.