L’Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS) et le gouvernement Togolais organisent du 25 au 27 septembre 2017 la réunion du comité des programmes pour examiner et valider les propositions d’activités 2018 de cette institution.

Les participants, à l’issue des travaux, auront à passer en revue le contexte et les réalisations à mi-parcours de l’année budgétaire en cours et à débattre des actions prioritaires du prochain exercice. Les délégués, tous de l’espace CEDEAO, définiront les moyens de faire face aux défis en matière de santé, marqués par la faiblesse du système de santé et le manque de moyens dans la surveillance de crises sanitaires.

Le Directeur Général de l’Organisation Ouest Africaine de la Santé, Dr. Xavier CRESPIN, et le représentant permanent de la CEDEAO, Dr. Garba LOMPO, ont dit espérer qu’après analyse minutieux du document, sortiront des recommandations qui prendront en compte les préoccupations de tous les pays de la CEDEAO pour améliorer les conditions de vie des populations.

La mission de l’OOAS est de contribuer aux côtés des autres institutions de la communauté à la réalisation de cet idéal.