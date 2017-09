Une cérémonie de signature de contrat de 11 Millions d’Euros (plus de 7 Milliards de Francs CFA) de financement du « Programme de Renforcement du Système Sanitaire – Santé Reproduction des Droits Sexuels (SRDS)» a eu lieu le mardi 26 septembre 2017 à la salle de conférence du Ministère de l’Economie et des Finances à Lomé.

La signature des documents s’est dérouléé entre le Ministre de l’Economie et des Finances du Togo, M. Sani YAYA, et Mme Cornelia Tittmann, chargé de projets à la Banque Allemande de Développement. C’était en présence de l’Ambassadeur de la République Fédérale de l’Allemagne au Togo, Son Excellence Monsieur Christoph Sander, et du Ministre de la Santé et de la Protection Sociale du Togo, le Professeur Moustapha Midjiyawa.

Ce projet prévu pour durer quatre (04) ans a pour objectif de contribuer à l’amélioration de la santé au Togo, à travers le financement d’un programme d’amélioration de l’utilisation et de la qualité des services Santé Reproduction des Droits Sexuels (SRDS) dans la région de la Kara (Togo).

Il sera cofinancé à 10 Millions d’Euros par la Banque Allemande de Développement et à 1 Million d’Euro par le Togo.

Mme Cornelia Tittmann, chargé de projets à la Banque Allemande de Développement, en réaffirmant l’engagement de son institution au coté du gouvernement togolais, a émis le vœu que les résultats prévus pour être atteints par ce projet, puissent servir le Togo dans sa politique de réforme du système de santé.

Le Ministre Sani YAYA, et son collègue Moustapha Midjiyawa ont témoigné la gratitude du gouvernement togolais à la République Fédérale de l’Allemagne, à travers son Ambassadeur Christoph Sander, pour les multiples interventions depuis la reprise de la coopération entre les deux pays.

Le projet « Programme de Renforcement du Système Sanitaire – Santé Reproduction des Droits Sexuels (SRDS)», qui sera lancé en 2018, prend en compte les femmes en âge de procréer (15 à 49 ans) et les nouveau-nés (0 à 6 semaines). Il comporte trois composantes : la réhabilitation, l’équipement et la maintenance des formations sanitaires ; appui à l’approche qualité et à la formation continue ; et des mesures de communication, sensibilisation et distribution à base communautaire dans cette région du Togo.