Le Ministère du Commerce et de la Promotion de Secteur Privé, organise les 26 et 27 septembre 2017 à Lomé, en collaboration avec le Groupe de la Banque Mondiale et la Chambre du Commerce et d’Industrie du Togo (CCIT), un atelier de formation et d’informations sur le thème : « l’Accord sur la Facilitation des Echanges (AFE) ».

Cette session à l’intention des Commissaires en douane agréés, des importateurs/exportateurs et des opérateurs économiques se veut un cadre de formation et de sensibilisation. Au sortir de cette formation, les participants seront outillés sur les dispositions de l’AFE, les avantages liés à sa mise en œuvre, et les mesures de facilitation entreprises par le gouvernement pour assister les opérateurs économiques.

Au cours des travaux, les participants suivront des exposés relatifs à « l’Accord sur la facilitation des échanges : historique, structure, avantages pour l’Etat, les opérateurs économiques et la population », aux «résultats de la catégorisation des mesures par le Togo et état de l’avancement de la mise en œuvre de l’AFE » et aux «mesures de facilitation mises en œuvre par le Togo » ; des thèmes qui seront développées par M. Abasse TCHADOUWA point focale facilitation des échanges, M. Komla GALLEY, Directeur du commerce extérieur et Mme EDJEOU de l’Office Togolais des Recettes OTR/commissariat des douanes et droit direct.

La cérémonie d’ouverture a été présidée par M. BAMANA Baroma, Secrétaire Général du Ministère du Commerce et de la Promotion de Secteur Privé, en présence du Premier Vice Président de la CCIT, M. Rémy MOEVI.