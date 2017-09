La cérémonie de clôture de la réunion des Ministres de l’Education des Etats Membres de l’espace CEDEAO, s’est déroulée le vendredi 29 septembre 2017, à Lomé.

Les travaux ont permis la recherche des stratégies et moyens qui placent l’éducation au centre des politiques de développement. Pendant deux jours, les ministres, les experts et partenaires ont planché sur plusieurs sujets qui ont favorisé l’harmonisation du système éducatif pour une meilleure mobilité académique dans l’espace sous régional. Des recommandations ont été formulées pour faire de l’éducation un grand vecteur de développement au sein de la CEDEAO.

La cérémonie de clôture a été présidée par le Ministre de l’Enseignement Supérieur du Togo, le Professeur Octave Nicoué BROOHM, Président de la Réunion de Ministres. Il a exprimé sa profonde gratitude à ses paires ministres et leurs représentants, aux partenaires et à la Commission de la CEDEAO pour la qualité des délibérations et le résultat atteint. Il s’est déclaré satisfait de la qualité des recommandations.

Le Professeur Hamidou BOLY, Commissaire à l’éducation, la Science et la Culture de la CEDEAO était présent à la cérémonie de clôture.