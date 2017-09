Le ministère du développement à la base, de l’artisanat, de la jeunesse et de l’emploi des jeunes a organisé à l’intention des jeunes une sensibilisation placée sous le thème « les facteurs de réussite et le comportement des élèves à l’école», le vendredi 29 septembre 2017 à Amandahomé à Lomé.

Cette rencontre a pour objectif d’outiller ces jeunes du collège et du lycée à bien préparer la rentrée scolaire 2017-2018. Elle a permis de les sensibiliser essentiellement sur la culture de l’excellence, de leur fournir non seulement des armes nécessaires pour un résultat conséquent à la fin de l’année scolaire, mais également de les imprégner du comportement à adopter dans la société.

Selon le Directeur de la jeunesse et de l’emploi des jeunes, M. Arime ANALA, cette rencontre a permis de rappeler aux jeunes la fin des vacances, de partager avec eux les astuces leur permettant de bien réussir à l’école et de vivre en cohésion dans la société.

Cette séance de sensibilisation a connu la participation d’environ 500 jeunes et rentre dans cadre des Vacances Utiles Citoyennes (VUC).

La distribution de kits scolaires à ces jeunes a marqué la fin de cette rencontre.

Le programme VUC lancé depuis 2011 par le Ministère du développement à la base, de l’artisanat, de la jeunesse et de l’emploi des jeunes, vise à promouvoir la culture de l’excellence d’une part et de favoriser l’intégration sociale et l’éducation à la citoyennes des jeunes d’autre part.