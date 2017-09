Le ministre Robert DUSSEH des affaires étrangères et de la coopération du Togo a procédé le vendredi 29 septembre 2017 à Lomé, à l’inauguration et au lancement officiel des activités de l’Autorité Nationale pour l’Interdiction des Armes Chimiques (ANIAC) du Togo.

L’ANIAC-Togo a pour mission de promouvoir la paix, la stabilité et la sécurité au Togo, et dans l’espace CEDEAO. Cette structure désormais opérationnelle va assister le gouvernement dans la conception et la mise en œuvre de la politique nationale sur l’interdiction des armes chimiques et leur destruction.

Selon Bruno Pakoupati Boyode président de l’ANIAC-Togo, le gouvernement togolais a créé cette institution pour répondre aux obligations de la Convention sur l’Interdiction des Armes Chimiques (CIAC).

L’évènement coïncide avec la célébration du 20ème anniversaire de de l’Organisation pour l’Interdiction des Armes Chimiques (OIAC). Face à la mission de l’ANIAC-Togo, le ministre Robert DUSSEH a invité tous les acteurs à la responsabilité et à plus de collaboration.

L’Autorité Nationale pour l’Interdiction des Armes Chimiques (ANIAC) du Togo a été créée le 4 novembre 2015. Le siège de cette institution se situe en face du musée national à Lomé.