Les Ministres en charge de l’enseignement des pays de la CEDEAO sont en réunion de travail les 28 et 29 septembre 2017 à Lomé, au Togo.

La rencontre de Lomé se veut un cadre de réflexions et d’échanges sur les actions à mener pour l’harmonisation du secteur de l’éducation et la mobilité académique dans l’espace CEDEAO.

Durant deux jours de travaux, les participants notamment les ministres en charge de l’éducation, les experts et les partenaires du secteur éducatif auront à échanger et partager leurs expériences et savoir faire pour avoir une vision commune de l’éducation.

Pour le Professeur Hamidou BOLY, Commissaire à l’éducation, la Science et la Culture de la CEDEAO, les discussions porteront sur l’harmonisation des systèmes éducatifs de base, l’accompagnement des partenaires et institutions régionales, l’amélioration des centres d’excellence et les programmes académiques de base. Au terme de cette rencontre des recommandations seront formulées pour faire de l’éducation un vecteur de développement socio-économique et culturel.

La cérémonie d’ouverture des travaux a été présidée par le Professeur Octave Nicoué BROOHM, Ministre de l’enseignement supérieur et de la Recherche du Togo, en présence du Docteur Garba LOMPO, représentant permanant de la CEDEAO au Togo.