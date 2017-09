Le Mouvement des Jeunes pour la Paix (MJP), a mobilisé le samedi 30 septembre 2017, pour la troisième fois consécutive, ses membres et plusieurs autres jeunes des quartiers de Lomé et ses environs pour une course populaire à travers les artères de la ville de Lomé, pour dire oui à la paix et non à la violence.

La course partie du rond point tokoin trésor a eu pour point de chute la plage en face de l’hôtel ibis, en passant par le boulevard circulaire.

Cette activité sportive est initiée pour « sensibiliser les jeunes togolais à la non-violence, à la tolérance, à la promotion ainsi qu’à la préservation de la paix dans notre pays», a indique Mme Médissa SAMA, conseillère du MJP.

«Ne touchez pas à ma paix», peut-on lire sur les T-shirt portés par les coureurs. Cette course populaire a rassemblé les jeunes togolais de toutes les obédiences politique, ethnique et religieuse. La manifestation a pris fin dans une ambiance festive, empreinte de convivialité. Les coureurs, de façon unanime, se sont engagés à préserver la paix et à propager le message de paix partout au Togo.