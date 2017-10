L’Association de tous les nigérians de la diaspora (ANNID : All Nigerian Nationals in Diapora), en collaboration avec l’Union de la Communauté Nigériane au Togo, a célébré le dimanche 1er octobre 2017 à Lomé, le 57ème anniversaire de l’accession du Nigéria à la souveraineté nationale.

Ce jour anniversaire de l’Indépendance du Nigéria a été une occasion pour les fils et filles de cette nation réunis au Togo, de retrouvaille dans une d’ambiance festive pour réaffirmer leur engagement aux valeurs de paix, l’amour et du bon vivre que prônent les dirigeants nigérians pour un développement harmonieux de ce pays et de toute l’Afrique en générale.

Il s’est agi de faire promouvoir et affermir les relations qui existent entre le Nigéria et les autres nations, surtout les pays d’accueille des fils et filles nigérians

Pour M. Dabur Amos Mzahan, président de l’ANNID, l’Afrique doit être au cœur de la politique nigériane, pour ce fait le peuple nigérian doit constituer un pont pour maintenir la synergie entre les institutions sociopolitiques et financières pour un bon devenir de l’Afrique.

L’ANNID a profité aussi de cette occasion pour distinguer des fils et filles du Nigéria qui se sont faits identifiés par leurs idéologies et visions dans leur carrière de choix.

Le Nigéria, indépendant depuis le 1er octobre 1960, est situé en Afrique de l’Ouest. Il est subdivisé en 36 états avec aujourd’hui une population générale de plus de 186 millions d’habitants.