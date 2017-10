Les festivités marquant les 70ans d’existence des Eglises du Christianisme céleste couplées des 55ans d’existence et 5 ans d’autonomie de ladite église au Togo ont connu leurs apothéoses le dimanche 1er octobre 2017. C’est à travers un culte d’action de grâce qui s’est déroulé au siège de l’église a Lomé.

C’est dans une ambiance de louanges de chants et danses que les responsables et les fidèles de cette église, venus nombreux du Ghana et de toutes les régions du Togo, ont rendue grâce au tout puissant pour son assistance et son soutien.

Dans sa prédication tirée de l’Evangile de Saint Jacques au chapitre 1 verset 19 à 21, le chef des Eglises du Christianisme Céleste au Togo, le révérend pasteur Paul Adetola BELLO a prié pour le Togo afin que le climat de paix règne et puisse être pérennisé. Il a également invité tout les fils et filles du Togo à s’unir contre l’esprit de division et de haine.

l’Eglise du Christianisme Céleste au Togo compte à ce jour plus de 200 paroisses.