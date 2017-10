L’Université de Lomé et l’ambassade de Chine au Togo organisent conjointement du 3 au 5 octobre 2017 à Lomé, un colloque sur la sécurité alimentaire sous le thème est « la Chine en Afrique : quelle coopération agricole pour quelle sécurité alimentaire ».

Les participants à cette rencontre venus de toutes les régions du Togo de plusieurs pays d’Afrique et de la France, feront l’état des lieux de la coopération sino-togolaise, dans le domaine de l’agriculture, pour connaître les problèmes qui minent cette coopération afin de proposer des lignes directives pour l’amélioration et le renforcement du secteur agricole en Afrique en générale et au Togo en particulier.

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Prof. Octave Nicoué BROOHM, a estimé que ce colloque marquera un nouveau départ dans les approches de la coopération sino-togolaise.

Cette rencontre internationale cadre avec la célébration du 45ème anniversaire de l’établissement des relations entre la Chine et le Togo.