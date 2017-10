Le Président de l’Assemblée Nationale togolaise, son excellence Dama Dramani a reçu en audience le mardi 3 octobre 2017, d’imminentes personnalités, dans le cadre de la rentrée parlementaire, au siège de l’Assemblée Nationale.

Ce sont notamment M. Martin CHUNGONG, Secrétaire Général de l’Union interparlementaire et l’honorable Jean Max RAKOTOMAMONJY, Président de l’Assemblée Nationale de Madagascar.

Au sortir de ces audiences, Jean Max RAKOTOMAMONJY s’est félicité de l’excellence des différentes relations qui existent entre les peuples togolais et malgaches d’une part et entre les institutions parlementaires d’autre part. Il a déclaré que les deux institutions ont affirmé leur volonté commune de travailler, réfléchir ensemble pour répondre aux préoccupations de l’heure des deux peuples. Il a par ailleurs félicité les autorités et les parents d’élèves pour la réussite de la rentrée scolaire.