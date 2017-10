Les acteurs de la justice togolaise en séminaire à Lomé, échangent sur les normes du droit communautaires UEMOA. La cérémonie marquant le début des activités de cette rencontre s’est déroulée le mardi 3 octobre 2017.

C’était en présence du ministre Puis AGBETOMEY de la justice et des relations avec les institutions de la république et De Mme EBA TOURE Joséphine, présidente de la cour de la justice de l’UEMOA.

Pendant quatre jours, les participants tableront sur des thèmes relatifs au cadre institutionnel et juridique de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA).

Ce séminaire national de formation et de vulgarisation du droit et de la justice communautaire UEMOA est initié par la cour d’appel de l’UEMOA pour offrir l’occasion aux participants de se familiariser avec les normes du droit communautaire UEMOA par une effectivité du droit et de l’intégration communautaire.

Le ministre Puis AGBETOMEY en charge de la justice en ouvrant les travaux de la session a déclaré que la justice revêt un grand intérêt dans la vie de la cité. Il a à cet effet invité les séminaristes à s’approprier les contours pour l’approfondissement des connaissances.