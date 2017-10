Le Collectif des Jeunes pour le Développement (CJD) et le Conseil National de la Jeunesse (CNJ) togolaise ont conjointement organisé une rencontre citoyenne de partages et d’échanges le mercredi 4 octobre 2017 à Baguida, une ville côtière situé à l’Est de Lomé.

Cette rencontre a pour thème « Regard sur l’actualité sociopolitique récente du Togo : bilan des activités CJD et CNJ-avis et propositions ». Elle vise à faire le bilan des actions de cette coalition d’une part, et recueillir les contributions des jeunes afin de prendre les résolutions qui s’imposent pour préserver la paix d’autre part.

Les jeunes ont soumis leurs inquiétudes et préoccupations à cette coalition. Ils l’ont également fait des suggestions entre autres, étendre les activités de ces mouvements à l’intérieur du Togo.

Répondant aux questions de la jeunesse, les responsables du CJD et du CNJ ont affirmé être en préparatif pour des rencontres de sensibilisation dans les autres régions du Togo, ce qui explique la présence des délégués venus de l’intérieur du pays pour cette rencontre.

Le Collectif des Jeunes pour le Développement et le Conseil National de la Jeunesse exhortent, depuis le début de la crise sociopolitique, les partis politiques à parachever les questions de réformes dans la paix.