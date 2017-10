Le Ministère de l’Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l’Alphabétisation, organise en collaboration avec le Conseil Régional pour l’Education et L’Alphabétisation en Afrique (CREAA), un atelier de validation du rapport de l’étude sur le développement et le rayonnement du CREAA, les 5 et 6 octobre 2017, à Lomé.

Cet atelier regroupe les directeurs d’alphabétisation des quatorze pays membres du CREAA, la Coopération Suisse et les représentants des institutions telles que l’UNESCO, la Commission Togolaise pour l’UNESCO, l’UNICEF, l’OIF et Aide et Action.

La rencontre est placée sous le thème : «analyse des forces et faiblesses des cadres de concertations existants et élaboration d’un modèle, pour la conduite efficace des actions de plaidoyer pour la promotion de l’alphabétisation et l’éducation non formelle dans les pays membres du Conseil Régional pour l’Education et L’Alphabétisation en Afrique (CREAA)».

Les participants à l’issue des travaux devront apprécier et valider le modèle de cadre de concertation pour le plaidoyer et stratégie d’action en vue de la promotion de l’alphabétisation et l’éducation non formelle au service du développement durable dans l’espace CREAA.

Le modèle harmonisé de cadre de concertation soumis à l’adoption par la conférence des ministres sera proposé aux pays membres pour la conduite efficace des actions au profit d’un meilleur positionnement et une meilleure contribution de l’alphabétisation et de l’apprentissage tout au long de la vie au développement durable des pays membres du CREAA.