Pour la 2ème journée consécutive les militants de la majorité présidentielle sont encore sortis nombreux sur le Terrain de Forever à Lomé pour un meeting de sensibilisation et de mobilisation le jeudi 5 octobre 2017, le mot d’ordre était : NON à l’intolérance OUI à la paix et au referendum avec un soutien sans faille à Faure Essozimna GNASSINGBE, président du parti UNIR, président de la République togolaise.

Selon le Président de la Nouvelle Jeunesse pour le soutien du président Faure, M. Noël De Poukn, il faut dire OUI à l’unité et à la cohésion nationale. L’heure n’est pas à la destruction il faut être prêt et dire OUI au referendum.

Ce meeting a été animé par des jeux et concours de danses suivis de prestation des différents groupes musicaux ainsi que d’autres artistes populaires du Togo qui sont venus chanter en faveur de la paix.